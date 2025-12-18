Erol Bulut'la yollarını ayıran Antalyaspor'dan yeni teknik direktör açıklaması

Erol Bulut'la yollarını ayıran Antalyaspor'dan yeni teknik direktör açıklaması
Yayınlanma:
Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör için açıklama geldi.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını dün ayırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denilmişti.

Bu açıklamanın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Erol Bulut neden kaybettiklerini açıkladıErol Bulut neden kaybettiklerini açıkladı

Açıklamada bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı şekilde gündeme getirildiği ve kamuoyu nezdinde manipülatif paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Takımımız, kardeş kulübümüz Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekibimizle çıkacaktır. Teknik direktör seçimi süreci ise yönetim kurulumuzla gerçekleştireceğimiz değerlendirme toplantısının ardından, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve en doğru aday belirlenerek sonuçlandırılacaktır."

Basında ve sosyal medyada yer alan "anlaşma sağlandı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

