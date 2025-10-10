Erol Bulut eşyalarını toplamaya başladı

Yayınlanma:
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

EROL BULUT’U AÇIKLADI

Deneyimli teknik adam için ilk açıklama Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin’den geldi.

t25-super-ligde-buyuk-surpriz-692.webp

1,5 yıllık bir sözleşme yapılacağını ifade eden Rıza Perçin şu sözlerini sarf etti:

"Bir engel yok. Kendisi İstanbul'a gidiyor, eşyalarını toplamaya. Yarın itibarıyla ekibiyle idmanda olacaklarını tahmin ediyoruz. Yarın veya ondan sonraki gün resmileşecektir diye düşünüyorum. Prensip anlaşmasına vardık dediğimiz zaman bu imza demektir."

"2026-2027 sezonunu kapsayan değişik varyasyonlu bir sözleşme imzalayacağız."

PUAN DURUMI

Geri kalan 8 haftada 10 puan toplamayı başaran Antalyaspor, 10. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

