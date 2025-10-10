Sadettin Saran ile buluştu: Yeni görevi açıklandı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın kararıyla boks şube sorumluluğuna Atagün Yalçınkaya getirildi.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul ile birlikte göreve gelen Sadettin Saran, şube sorumlularına görevlerini vermeye devam ediyor.

BİR ARAYA GELDİLER

Saran, boks şubesi sorumlusu olarak Atagün Yalçınkaya’yı görevlendirdi. Başkan Sadettin Saran, Bokstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun ve Atagün Yalçınkaya kulüp binasında bir araya geldi.

10102025171239-6017573-17-12-1.webp
Sadettin Saran, İlker Alkun ve Atagün Yalçınkaya

İLK GİYDİĞİ ELDİVENLERİ HEDİYE ETTİ

Yapılan toplantının sonunda Atagün Yalçınkaya, ilk boks müsabakasında giydiği eldiveni Sadettin Saran’a hediye etti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdilerFenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada "Yeni Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya'ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Boks Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

