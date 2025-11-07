Erman Toroğlu'na ırkçılık suçlaması: Suç duyurusunda bulundular

Erman Toroğlu'na ırkçılık suçlaması: Suç duyurusunda bulundular
Yayınlanma:
Tüm Roman Dernekleri Konfederasyon Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Orkun Kökçü’ye yönelik söylemlerine Tüm Roman Dernekleri Konfederasyon Genel Başkanı Fahrettin Savcı'dan tepki geldi.

ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU ŞİKAYETÇİ OLACAK

Savcı, yaptığı açıklamada, Toroğlu’nun kullandığı beyanların Romanlara karşı çirkin bir nefret söylemi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Orkun Kökçü’ye yönelik bu çirkin beyanları Romanlara yönelik açık bir nefret söylemidir. Toroğlu, hata yapanı çingeneye benzetmiş, Beşiktaş kaptanlığına yakıştırmamıştır. Takdir edileceği üzere milyonların izlediği televizyon programında Roman vatandaşlar aşağılanmış, dışlanmış, ırkçılık ve nefret içeren sözlere muhatap edilmiştir. Bu çirkin beyanları Romanlara yönelik açık bir nefret söylemidir. Türkiye Tüm Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri haddini aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile nefret ve ayrımcılık suçlarını işleyen Erman Toroğlu hakkında bulundukları illerde suç duyurusunda bulunacaktır."

tum-roman-dernekleri-konfederasyonu-spor-yorumcusu-erman-toroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-mf4j2myk.webp

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

Erman Toroğlu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü için “Çingeneye beylik vermişler, tutmuş babasını öldürmüş. Vermeyin ha kaptanlık maptanlık Beşiktaş’ta” demişti.

Kaynak:Haber Merkezi / ANKA

