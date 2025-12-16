EuroLeague’in çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, Ataşehir’de Panathinaikos’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Sarı - Lacivertliler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

TRTD'DE FENERBAHÇE ÖVGÜSÜ

TRT Spor’a konuşan Ataman, Fenerbahçe’nin sezona kötü başladığını hatırlatarak, “Üst üste mağlubiyetler aldılar, Kızılyıldız’a kaybettiler, Valencia ve Madrid deplasmanlarında ağır yenilgiler yaşadılar. Bu yüzden birçok kişi Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olamayacağını düşünüyordu. Türkiye’de endişe vardı, Avrupa’da da benzer bir hava hakimdi” dedi.

"ASLA BIRAKMIYORLAR"

Ataman, Sarunas Jasikevicius’un göreve gelmesiyle Fenerbahçe’nin yeniden ivme kazandığını vurguladı:

Fenerbahçe adeta bir kolej takımı gibi oynuyor; çok iyi mücadele ediyorlar. Yıldız oyuncuları var ama en önemli özellikleri takım savunması yapmaları, agresif olmaları ve maçı asla bırakmamaları.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Son maçlarda Fenerbahçe’nin geri dönüşlerine dikkat çeken Ataman, “Bologna maçında geriye düşüp son dakikada çevirdiler. Monaco deplasmanında 17 sayı geriden gelip öne geçtiler. Bu çok değerli. Bizim için de zor bir maç olacak” ifadelerini kullandı.