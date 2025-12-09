Ergin Ataman: Alperen Şengün Nikola Jokic'ten daha iyi

Ergin Ataman: Alperen Şengün Nikola Jokic'ten daha iyi
Yayınlanma:
A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pasörlük yeteneği açısından Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'ten daha iyi bir pivot olduğunu ifade etti.

Euro Insiders'ın podcast yayınına katılan Ataman, "Alperen Şengün, şu anda pasörlük yeteneği açısından dünyanın en iyi pivotu. Benim için o en iyisi. Nikola Jokic'ten daha iyi." dedi.

Ataman, "Onu maç sırasında oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. O çok iyi bir pasör, 1'e 1 savunma yapmak imkansız ve aynı zamanda çok iyi ribaunt alıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyorFenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyor

''KENDİMİ NBA'DE GÖREBİLİYORUM AMA NBA AVRUPA'DA''

Deneyimli çalıştırıcı, NBA'den hiç ciddi teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Kendimi NBA’de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da. Açıkçası şu an ABD'yi düşünmüyorum çünkü farklı bir mantaliteleri var. Ama her zaman söylediğim gibi, eğer sözleşmem bitince NBA’den bir kulüp gelip ciddi bir teklif yaparsa elbette bunu konuşabilirim.

Ama dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA’den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyor
Fenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın Monaco maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Monaco maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de 17. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 17. haftanın programı belli oldu