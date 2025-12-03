Engelliler kulaçları eşitlik için attı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kulaçlar engellerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için karşı atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte 4 yaş ve üstü 132 engelli havuzda yarıştı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur’un katıldığı etkinlik, geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"6 BİN 975 KİŞİ FAYDALANDI"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinin engelli vatandaşların spora ve sosyal yaşama erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini geliştirmek olduğunu söyledi. Aslan, “İstanbul genelinde engelli bireylerimize 40 tesisimizde 12 spor branşında hizmet sunuyoruz. Engelli sağlık raporunu kurumumuza ileten vatandaşlarımız, tesislerimizden 4 ay boyunca ücretsiz üyelik hakkından yararlanabilmekte; süre sonunda kolayca başvuru yaparak üyeliklerini yenileyebilmektedir. 2025 yılının ilk 11 ayında engelli bireylere yönelik seanslarımızdan 6 bin 975 kişi, toplamda 148 bin 899 kez faydalandı” dedi.

"TESİSLERİMİZE ENTEGRE EDİLMEKTEDİR"

Engelli vatandaşların İBB’nin spor tesislerine erişimini kolaylaştırmak için altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aslan, “Görme ve işitme engelli bireyler için Braille tabelalar, sesli yönlendirme sistemleri ve görsel uyarılar tesislerimize entegre edilmektedir. Bu kapsamda Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde erişilebilirlik çalışmaları tamamlanmış; 75. Yıl Yüzme Havuzu, Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi ve Şile Spor Kompleksi’nde ise çalışmalar sürmektedir” dedi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Açılışın ardından yarışmalara geçildi. Engelli sporcular 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre serbest stillerinde mücadele ettiler. Engelli yüzücüler ortaya koydukları performanslarla izleyenlerin büyük alkışını aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tüm engelli yüzücülere katılım madalyası verilirken serilerinde ilk üçe girenlere ayrıca madalya ve çeşitli ödüller verildi.