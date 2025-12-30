Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal emeklilik kararını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Necip Uysal, kadro dışı kararının ardından sürpriz bir karar verdi. Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olmaya karar verdiğini dile getirdi.

"KARİYERİME BU FORMA ALTINDA NOKTA KOYACAĞIM"

Kulüp bulması istenen Necip Uysal ayrılmayı reddederek sezon sonunda kramponlarını asacağını belirtti. Uysal açıklamasında "Sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" dedi.

