Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a telefonda söyledikleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la telefonla görüştüğü belirtildi. Görüşmede yapılan konuşmayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak kısa bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Siyah beyazlı takımda 466 kez oynayan ve sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan Necip Uysal, kendisine alınan kararın Sergen Yalçın'ın isteği üzerine verildiği bildirilmişti.

Necip de kadro dışı kararını öğrenir öğrenmez yaptığı açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ı aradığını, ancak görüşemediğini söylemişti.

NECİP ARAMIŞ SERGEN YALÇIN "KİMSİN" DEMİŞ

Necip Uysal'ın daha sonra ise Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak kısa bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. Türkiye'deki habere göre Necip Uysal'ın telefonunu açan Sergen Yalçın, "Kimsin" demiş. Necip kendisini tanıtıp, "Hocam sizinle konuşmak istiyorum" deyince Sergen Yalçın şu cevabı vermiş:
"Necip ben seni 20 dakika sonra arayacağım!"
Haberde böyle söylemesine rağmen Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'ı aramadığı da bildirildi.

