Emre Belözoğlu'ndan bahis soruşturması için flaş açıklama

Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Kasımpaşa, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, devam eden bahis soruşturması hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Bahis sponsorlukları nedeniyle futbolcular ve teknik direktörlerin de sisteme girmek zorunda kaldığını hatırlatan Emre Belözoğlu, bu duruma dikkat edilmesini istedi.

Emre Belözoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

3 Temmuz'u yaşadık. Daha sonra Türk futbolunda bir sürü olaylar yaşandı. Bunların acısını Türk futbolu ne yazık ki yaşıyor. Değer kaybederek yaşıyor, güven kaybederek yaşıyor, insan kaybederek yaşıyor, kaliteli insan kaybederek yaşıyor. Bahis tamamen bambaşka bir durum. Bahis olayının bence savcılık ve federasyon tarafından çok daha ince elenip sık dokunması gerekiyor. Çünkü bu bahis sitelerini kulüplere sponsor yapan, federasyona sponsor yapan sistem, aslında bazen teknik adamları ve bazı yöneticileri de bu sistemin içine girmek durumunda bıraktı. Burada bence savcılığın bunu gerçekten keyfi ya da para kazanma amaçlı yapan ile mesleki görevini yapmaya çalışanı ayırt etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada ince çizgi konulursa, hakların korunmasını, masumiyet karinesinin korumasını ben her zaman değerli buluyorum.