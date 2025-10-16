Emlak Konut ikide iki yaptı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Emlak Konut, TTT Riga'yı devirmeyi başardı ve oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, ligde 2. galibiyetini elde ederken TTT Riga da 2. kez mağlup oldu.

Dünya Kupası'na ilgi büyük: 1 milyondan fazla bilet satıldıDünya Kupası'na ilgi büyük: 1 milyondan fazla bilet satıldı

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Teo Miletic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)

Emlak Konut: Thomas 16, Delaere 14, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 11, Güneş Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 3, Ceren Akpınar 2, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 4, Gizem Başaran Turan 4,

TTT Riga: Viksne 10, Pilabere 11, Jasa 5, Becker 7, Pulvere 12, Grausa, Svanholm 2, Kivite 1, Lukasevica 4, Skrebele 4

1. Periyot: 16-12

Devre: 38-22

3. Periyot: 70-36

Beş faulle çıkan: 36.64 Jasa (TTT Riga)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

