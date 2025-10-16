Dünya Kupası'na ilgi büyük: 1 milyondan fazla bilet satıldı

Dünya Kupası'na ilgi büyük: 1 milyondan fazla bilet satıldı
Yayınlanma:
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için ilk etapta bir milyonun üzerinde bilet satıldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk etapta geçen ay kurayla ön satışa sunulan bir milyondan fazla bilet, 212 ülkeden futbolseverler tarafından alıcı buldu.

Ön satışta en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Arjantin ve Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandıSadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı

Kupa için ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "2026'ya doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir adım. Dünya çapında milli takımlar Dünya Kupası'nda yer almak için yarışırken bu kadar çok taraftarın Kuzey Amerika'daki bu önemli etkinliğe katılmak istemesi beni çok heyecanlandırıyor.

Bugün, ön satış kurasının ardından bir milyondan fazla biletin satışını kutluyoruz. Bu inanılmaz bir ilgi. Kanada, Meksika ve ABD'deki coşkulu ev sahiplerimizin öncülüğünde, şimdiden 200'den fazla ülke ve bölgede taraftarlar bilet satın aldı." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 28 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Spor
Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı
Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı
Tedesco talep etti: Fenerbahçe Bayern Münih'in yıldızını istiyor
Tedesco talep etti: Fenerbahçe Bayern Münih'in yıldızını istiyor
Süper Lig'de bedava maç: Biletler ücretsiz olacak
Süper Lig'de bedava maç: Biletler ücretsiz olacak