Eczacıbaşı'na Bursa şoku: Nereden çıktı bu Iman Ndiaye!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bursa'da yıkıldı.

Nilüfer Belediyespor Eker, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER-ECZACIBAŞI DYNAVİT: 3-1

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)

Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 128 dakika

NEREDEN ÇIKTI BU IMAN NDIAYE!

Bursa'da Eczacıbaşı'nı yıkan isimlerden önde geleni Iman Ndiaye oldu.

Iman Ndiaye, 27 sayı yaparak Nilüfer Belediyespor Eker'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Peki nereden çıktı bu Iman Ndiaye?

Iman Ndiaye, 23 yaşında. Fransız. 1.88 boyunda. Pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Bu sezon başında Keçiören Belediyesi'nden transfer edildi. Daha önce Fransa'nın Volley-Ball Club Chamalieres takımında oynadı.

Almanya ve voleybola başladığı ABD'de forma giydi.