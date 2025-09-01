Eczacıbaşı Dynavit Bilun Yılmaz'ı açıkladı

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te kulüp menajerliğine Bilun Yılmaz getirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kadromuzda gerçekleştirdiğimiz yeni görevlendirme ile, uzun süredir kulübümüze emek veren Bilun Yılmaz’ın, Kulüp Menajeri olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Voleybol camiasında uzun yıllardır edindiği tecrübe ve başarılarıyla tanınan Bilun Yılmaz, 2023 yılından bu yana yürüttüğü Kulüp Müdürlüğü görevinde olduğu gibi, yeni rolünde de kulübümüzün hedefleri ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

Bilun Yılmaz Hakkında

Eğitim hayatını İtalyan Lisesi’nin ardından Bahçeşehir Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi yüksek lisans mezunu olarak tamamlayan Yılmaz, aktif sporculuk kariyerinin ardından Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve VakıfBank kulüplerinde takım menajeri olarak görev yaptı. İdari Kariyeri boyunca 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bilun Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz."