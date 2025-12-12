Dursun Özbek Rumeli Kavağı'nda bakın kimle buluştu: Sürpriz zirve

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rumeli Kavağı'nda ortaya çıktı. Bakın kimle buluştu. Sürpriz zirve.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesinin yanı sıra transfer çalışmaları da sürerken, Rumeli Kavağı'nda ortaya çıktı.

Dursun Özbek'ten sürpriz teklif: Hacıosmanoğlu son anda reddettiDursun Özbek'ten sürpriz teklif: Hacıosmanoğlu son anda reddetti

Dursun Özbek, Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman isimli mekanda Yüce Oto'nun sahibi Ahmet Yüce ile bir araya geldi. Sürpriz zirveye Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

"SAĞ OLSUN BABA"

Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun, Patronlar Dünyası'ndaki habere göre "Kısa bir hayat hikayemi anlatacağım size. 18 yaşında çırak çalıştığım yerde beni ilk keşfeden baba, 'Ahmet Yüce baba'. O gün, bugünlerimi görmüş ve beni hiçbir zaman bırakmadı, sağ olsun baba" dedi.

Dursun Özbek de "Artık ihtiyarladı" diye espri yaptı.

Masadakiler yemek yiyerek geç saatlere kadar sohbet ederken, konunun genellikle Galatasaray olduğu da belirtildi.

