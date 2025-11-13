Dursun Özbek itiraz etti: Şanlıurfa'yı istedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıklamasına "Şüphelerim var" diyerek itiraz etti.

Özbek, futbol takımının sponsorluk imza töreninde şu açıklamayı yaptı:

"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var.

"ŞANLIURFA'DA YARIM KALAN BİR FİNAL VAR"

Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz.

Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."