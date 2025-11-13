Dursun Özbek harekete geçti: TFF'ye jet başvuru

Dursun Özbek harekete geçti: TFF'ye jet başvuru
Bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından cezalandırılan Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Dursun Özbek harekete geçiyor. Sarı Kırmızılı kulüp jet hamleyle TFF'ye gidiyor!

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi flaş bir adım atacak. Sarı Kırmızılı futbolculardan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezalarının iptali için Galatasaray TFF'ye gidiyor!

Bahis soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Karar açıklanır açıklanmaz Sarı Kırmızılı yönetim jet hızıyla itiraz kararı aldı.

Bu cezalar, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 57/2. maddesi uyarınca verildi.
Eren Elmalı için ayrıca FDT’nin 13. maddesi uygulanarak süre 45 gün olarak belirlendi.

JET İTİRAZ

Galatasaray'ın iki oyuncusuna verilen cezaların ardından itiraz başvurusu yapacağı ifade edildi.
Dursun Özbek başkanlığındaki Sarı Kırmızılı kulüp gün içinde resmi olarak PFDK kararına karşı hukuki süreci başlatacak.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için jet itiraz

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da görüşeceği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

