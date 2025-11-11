Dursun Özbek bahisçileri ikiye ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edilirken gözler TFF'nin bu isimlere nasıl bir yaptırım uygulayacağında.

Bu isimler arasında Galatasaraylı Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbek bahis oynayanları ikiye ayırmak gerektiğine vurgu yaptı.

Bahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

Dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir ama 5 sene önce bahis oynamış bir futbolcu, bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun farkında olmadan hata yapmış olabilirler.

Özbek Galatasaray'ın Kocaelispor'a kaybettiği maçla ilgili de taraftara seslenerek şunları söyledi:

Taraftarlarımız, Kocaelispor maçındaki neticeye hiç takılmasınlar. Bu bir yol kazasıdır. Yönetim, teknik kadromuz ve futbolcularımızla kenetlenmiş durumdayız.

Erman Toroğlu'ndan bahiscilerle ilgili ortalığı sarsacak iddia

TFF, profesyonel liglerde yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadığı belirlenen futbolcuların listesini açıkladı.

Süper Lig’den 27 futbolcu yer alırken, toplamda 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi. Gözler şimdi PFDK'dan çıkacak kararda.

TFF bahis oynayan futbolcuları isim isim açıkladı: Aralarında milli futbolcular da var

Yaşanan gelişmelerin ardından Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray Kulübü de olayların ardından bir açıklama yaptı.

Sarı Kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü