Dünya şampiyonu oldular: Afrika ayağa kalktı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas U20 Milli Takımı, Şili’de oynanan finalde Arjantin’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu zafer, Fas futbol tarihinde bir ilk olurken, ülke genelinde büyük bir sevinçle karşılandı.

AFRİKA'YA 2 ŞAMPİYONLUK

Fas, bu başarıyla 2009’da kupayı kazanan Gana’nın ardından FIFA U20 Dünya Kupası’nı kazanan ikinci Afrika ülkesi oldu. Genç Atlas Aslanları, turnuva boyunca sergiledikleri disiplinli ve etkili oyunla dikkat çekti ve Afrika'yı adeta ayağa kaldırdı.

Fas'ta tarihi karşılama

Kupayla ülkeye dönen genç futbolcular, başkent Rabat’ta binlerce kişi tarafından karşılandı. Fas bayrakları ve milli formalarla sokakları dolduran halk, takım otobüsünün geçtiği güzergâhta tezahüratlarla kutlama yaptı.

KRALİYET SARAYINDA GÖRKEMLİ TÖREN

Fas Veliaht Prensi Mulay el-Hasan, genç futbolcuları Rabat’taki Kraliyet Sarayı’nda ağırladı. Onur töreni, takımın başarısının devlet nezdinde de takdir edildiğini gösterdi.

Rabat’ın yanı sıra Kazablanka, el-Cedide, Tanca ve Tetuan gibi şehirlerde de binlerce Faslı sokaklara dökülerek genç milli takımın başarısını coşkuyla kutladı.