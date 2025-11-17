Dünya şampiyonu Adana'dan çıktı

Yayınlanma:
Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda milli sporcu Nafia Kuş Aydın, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye’ye tarihi bir gurur yaşattı.

Adanalı milli sporcu Nafia Kuş Aydın, üstün performansıyla kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu başarı, Türk taekwondo tarihine bir kez daha altın harflerle yazıldı.

Çin’in Wuxi kentinde gerçekleştirilen Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası, Türk sporuna unutulmaz bir başarı kazandırdı.
Adana doğumlu milli sporcu Nafia Kuş Aydın, turnuvada sergilediği üstün performansla kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Final müsabakasında rakiplerine üstünlük sağlayan Aydın, böylece Türk taekwondo tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Milli sporcunun bu başarısı, Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Nafia Kuş Aydın’ın elde ettiği ikinci dünya şampiyonluğu, hem Türk taekwondosu hem de Adana için gurur kaynağı oldu.

TEBRİK YAĞDI

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada:

“Dünya şampiyonu yine bizden! Nafia Kuş Aydın, 2. kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Tebrikler Nafia, gururumuzsun!” ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş Aydın, genç sporculara ilham verdiğini belirterek çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini söyledi ve hedefinin yeni madalyalar ve rekorlar olduğunu vurguladı.

Şampiyonluk haberinin ardından Adana’da büyük sevinç yaşandı.

İl Müdürü ve spor camiası, milli sporcuyu coşkulu bir törenle karşıladı.

Başarı, Adana'da gurur ve heyecanla kutlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

