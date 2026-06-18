Dünya Kupası'nda son penaltı Çekya'yı bitirdi

ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda başlayan mücadelede Çekya, maça adeta fırtına gibi girdi. Daha 6. dakikada Michal Sadilek'in fileleri havalandırmasıyla öne geçen Çekliler, bu erken gole karşın oyunun geri kalanında beklenen baskıyı kuramadı. Güney Afrika ise şok etkisini kısa sürede üzerinden atarak rakip kaleye yüklendi.

MOKOENA'DAN PENALTI: 83. DAKİKADA EŞİTLİK

Uzun süre 1-0 geriden gelen Güney Afrika, 83. dakikada kazandığı penaltı atışıyla maçı eşitledi. Teboho Mokoena'nın soğukkanlılıkla kullandığı penaltı, Güney Afrika taraftarlarını çılgına çevirirken Çeklilerin erken sevinçlerini de yarıda kesti. Son dakikalarda sonucu değiştirmeye çalışan her iki takım da berabere puanıyla yetinmek zorunda kaldı.

GRUPTA TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ

Beraberliğin ardından A Grubu'nda hem Çekya hem de Güney Afrika 1'er puana ulaştı. Grup içindeki dengelerin son haftada belirlenecek olması, maçları kritik hale getirdi. Çekya son hafta Meksika ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika da yine Meksika ile sahaya çıkacak.