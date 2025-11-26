Dünya Kupası için 2 milyon bilet satıldı

Yayınlanma:
11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası öncesi 2 milyona yakın bilet satıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bilet, 212 ülkeden futbolsever tarafından alıcı buldu.

EN ÇOK BİLET SATILAN ÜLKELER

Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

Kupa için üçüncü etap bilet satışları ise 11 Aralık'ta başlayacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Şu ana kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

