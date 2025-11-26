TFF'nin Ederson için vereceği kararı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçında ortaya çıkan görüntülerin ardından gelen ihbarlar üzerine Ederson’u disipline sevk etti.

Derbi öncesi Galatasaray'ı çıldırtacak karar: TFF son kararını açıkladı

TFF’den konuya dair yapılan açıklamada “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Galatasaray derbisi öncesi Ederson’un disipline sevk edilmesi ortalığı karıştırırken ne karar verileceği merak konusu oldu.

“CEZA VERİLEMEYECEK”

Ederson’un disipline sevk edilmesine dair konuşan İbrahim Seten, oyuncuya bir ceza verilmeyeceğini dile getirdi. 343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, Ederson’un maç içerisinde taraftarlarla gayet iyi iletişim kurduğunu ve oyuncunun bu hareketinin kasıtlı olmadığını vurguladı.