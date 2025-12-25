Mosturoğlu: Ali Koç'un haberi var Aziz Yıldırım da savcılığa gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda Şike Kumpası' soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ı gözaltına aldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuyla ilgili FenerTalks'a açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu açıklamasında, "Bu mail bana geldi. Gece 23'ten sonraydı. Önce Alper Alpoğlu'na, daha sonra Fethi Pekin'e yolladım. Değerlendirdik. Fethi Bey, Ali Koç Bey'e yolladı. Muazzam bir heyecan oldu bizde. 3 Temmuz sürecinde dillendirdiğimiz ama bir türlü ispatlayamadığımız konuların bir nevi ayak izlerini taşıyordu bu mailler. O heyecanla ertesi sabah Alper Bey ile birlikte adliyeye gittik. Yaklaşık 8 saat ifade verdik bu dosyayla ilgili. Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili'nin çok desteği oldu." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

''AZİZ YILDIRIM DA GİDİP BİLGİLER VERDİ''

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da savcıya bilgiler verdiğini aktaran Mosturoğlu, "Bizden sonra Aziz Yıldırım da gidip bilgiler verdi." dedi ve "Alper Alpoğlu'nun dediği gibi buruk da olsa bir sevincimiz var. Çok önemli bir olay." ifadelerini kullandı.

''BURADA DA TESCİLLEYECEKTİR''

Mosturoğlu, "Bugünkü gündemde çok geri planda kaldı ama 3 Temmuz'un en önemli kilometre taşlarından bir tanesini geçtik. Direkt TFF'nin FETÖ bağlantısı, UEFA'yı, basını manipüle etmesinin kanıtları olan bir dosyadan bahsediyoruz. 3 Temmuz ile mücadele etmiş, 3 Temmuz'da mağdur olmuş bütün Fenerbahçeliler'in merakla beklediği ve sonunda da adaletin yerini bulmasını istedikleri bir süreçti. İnşallah sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz'daki haklılığında her platformda kabul ettirdiği gibi burada da tescilleyecektir." dedi.

''ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ÇOK DESTEK VERDİ''

Mosturoğlu son olarak, "Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum, sürece çok destek verdiler. Alper Alpoğlu, sürecin gizli kahramanıdır. Alper çok yoğun çalıştığı bu dosyada, çok emeği var. 3 Temmuz'un bir mağduru olarak ona çok teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir." ifadeleri yer aldı.