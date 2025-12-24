Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Sarı - Lacivertlilerin Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından merakla beklenen test sonuçları belli oldu. Bu sabah yapılan açıklamada, Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.

Sadettin Saran cephesinden istifa açıklaması geldi

Sonuçlar sonrasında Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığını bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Saran yaptığı açıklamada "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım" diyerek yeniden test talebinde bulunacağını ilan etti.

AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım da uzun süren sessizliğini bozdu.

Aziz Yıldırım, kendisi ve Sadettin Saran hakkında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

YALANLAMA GELDİ

Odatv’de yer alan “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: ‘Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…’” başlıklı haber üzerine Yıldırım’dan açıklama geldi. Yıldırım, söz konusu haberin tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.

Aziz Yıldırım açıklamasında "Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, "Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" şeklinde yalan bir haber almaktadır.

Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır.

Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.