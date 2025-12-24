Sadettin Saran cephesinden istifa açıklaması geldi

Son dakika haberi! Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığıyla ilgili kararını verdiği öğrenildi. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.
Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıkmasının ardından gözler Saran'a çevrilmişti.

SADETTİN SARAN'IN FENERBAHÇE KARARI BELLİ OLDU

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı da belli oldu. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Saran'ın avukatlarının ayrıca Adli Tıp raporuna da itiraz edecekleri öğrenildi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SARAN PAYLAŞIMI

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın kararını açıkladı.
Saymaz, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
Sadettin Saran’ın çevresinden edindiğim bilgiye göre: Fenerbahçe Başkanı henüz ifade için savcılığa davet edilmedi.
Saran, kokain kullandığı iddiasını reddediyor.
Avukatları Adli Tıp raporuna itiraz edecek.
Saran, şimdilik istifayı düşünmüyor.
Gün içinde açıklama yapacak.

SARAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Sadettin Saran test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yayınladı.

Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.
Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım.
Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.
Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

TEKRAR TEST TALEBİ

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.
Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.
Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

"CİDDİ BİR DURUMDUR"

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.
Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.
Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

