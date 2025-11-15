Dimitrov: Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir

Bulgaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Dimitrov, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı

''BÖYLE BİR TAKIMLA KARŞILAŞMAK ŞEREFTİR''

"İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

''TARAFTARLARDAN CİDDİ BASKI VARDI''

Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.