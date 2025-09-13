DEPSAŞ Enerji As yendiği maçta elendi

DEPSAŞ Enerji As yendiği maçta elendi
DEPSAŞ Enerji As Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 30-28 mağlup etti. İlk maçta 5 gol farkıyla yenildiği için DEPSAŞ Enerji As, Avrupa Kupası'ndan elendi.

Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonunun Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç karşılıklı gollerle başlarken, DEPSAŞ Enerji As maçın 15. dakikasında 9-4 üstünlük sağladı.

Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmazAli Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz

Daha sonra 25. dakikada farkı eriten Kosova temsilcisi skoru 12-11'e getirirken, ilk yarının kalan dakikalarında yeniden toparlanan ev sahibi takım karşılaşmanın ilk devresini 16-11 önde geçti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan DEPSAŞ Enerji As, 35. dakikada 20-14'lük skor avantajı yakaladı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında 7 gollük farkla (24-17) üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, kalan bölümde tur atlamak için gerekli olan (6 gollük fark) avantajını koruyamadı ve sahadan 30-28 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ilk maçta da 5 gol farkıyla yenildiği için DEPSAŞ Enerji As, Avrupa Kupası'na veda etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

