Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok!

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok!
Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban, Karagümrük-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu için konuştu.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Karagümrük-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta ekrana gelen programda Beşiktaşlı Ndidi'ye sarı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çoban, "Hakem bunu kaçırabilir, yardımcı hakemin uyarması gerekirdi. Net bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Net bir sarı kart kaçtı" dedi.

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Bu pozisyonda iki dakika kontrol edilecek bir şey yok. Penaltı. Şüphe yok" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2-0 kazandı.

Beşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştıBeşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştı

Siyah beyazlı takım VAR'dan gelen kararla verilen penaltı atışından da yararlanamadı. Cengiz Ünder'in kullandığı atışta top kalecide kaldı.

Beşiktaş, sahadan 41. dakikada Jota Silva, 71. dakikada da Toure'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 24 puanla 5. sırada.

Karagümrük ise 8 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Spor
Derbi için 30 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıktılar
Derbi için 30 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıktılar
Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu
Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu
Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi
Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi