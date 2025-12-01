Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok!

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Karagümrük-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta ekrana gelen programda Beşiktaşlı Ndidi'ye sarı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çoban, "Hakem bunu kaçırabilir, yardımcı hakemin uyarması gerekirdi. Net bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Net bir sarı kart kaçtı" dedi.

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Bu pozisyonda iki dakika kontrol edilecek bir şey yok. Penaltı. Şüphe yok" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2-0 kazandı.

Beşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştı

Siyah beyazlı takım VAR'dan gelen kararla verilen penaltı atışından da yararlanamadı. Cengiz Ünder'in kullandığı atışta top kalecide kaldı.

Beşiktaş, sahadan 41. dakikada Jota Silva, 71. dakikada da Toure'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 24 puanla 5. sırada.

Karagümrük ise 8 puanla son sırada yer alıyor.