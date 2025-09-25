Deniz Çoban: Penaltı olmalıydı

Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Kayserispor maçını yöneticin hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi eleştirdi.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Hakem performansının konuşulacağı bir maç değildi. Kazanan ya da kaybedenin hakeme kusur bulacağı bir durum yoktu. Ancak böylesi rahat bir ortamda oynanan maçta hakemin önemli hataları oldu. Faul ve kart değerlendirmelerinde standart yoktu.

- 58. dakikada Beşiktaş’ın 4. golü öncesi gereksiz bir avantaj oynattı. Kayserispor’dan bir savunma oyuncusu yerde, diğer savunma oyuncusu da Beşiktaşlı Abraham’la tartışma halinde iken oyunu devam ettirdi. Kayseri savunması boş yakalandı ve golü yedi. Bu durum oyun kontrolü açısından önemli bir hataydı.

- 89. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Carole, önce rakibini çelmeliyor, rakibi yere düştükten sonra topu kazanıyor. Carole’nin Abraham’ı düşürdüğü bu pozisyonda karar penaltı olmalıydı.

Beşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesi