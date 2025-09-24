Beşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesi

Süper Lig erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

RAFA SILVA’NIN GECESİ

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58’de Rafa Silva, 45+1’de ise Tammy Abraham kaydetti.

10 FUTBOLCU FORMA GİYEMEDİ

Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, erteleme maçı olması nedeniyle forma giyemezken Sergen Yalçın rotasyona gitmişti.

Sadettin Saran Ali Koç isteğini açıkladı

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte 9 puana ulaşan Beşiktaş, 9. sıraya yerleşti. 4 puandaki Kayserispor ise 15. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.