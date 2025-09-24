Sadettin Saran Ali Koç isteğini açıkladı

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

“İNŞALLAH ZAGREB’DEN GALİBİYETLE GELECEKLER”

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Dinamo Zagreb maçı için Sadettin Saran, "Bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler" sözlerini sarf etti.

“İNŞALLAH ALİ BAŞKAN İLE O KUPAYI KALDIRIRIZ”

Kupayı, Ali Koç ile kaldırmak istediğini söyleyen Sadettin Saran, "Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah” ifadelerini kullandı.

