Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı

Galatasaray - Samsunspor maçına dair konuşan Deniz Ateş Bitnel, Kazımcan Karataş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-2’lik üstünlükle ayrıldı.

MEHMET TÜRKMEN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’in kararları her iki takımın da tepkisini çekerken Deniz Ateş Bitnel’den sürpriz bir yorum geldi.

394623.webp

“POZİSYON PENALTI OLMALIYDI”

Kazımcan Karataş’ın Samsunspor ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyona dair konuşan Deniz Ateş Bitnel, penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

Rakibinin dikkatsiz bir basması olduğunu belirten Deniz Ateş Bitnel açıklamasında "Kazımcan'ın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda rakibin dikkatsiz bir basması var. Hakem daha önce ceza sahası dışındaki benzer bir pozisyona faul verdi. Ceza alanı içindeki pozisyona devam dedi. Pozisyon, penaltı olmalıydı" sözlerini sarf etti

PUAN DURUMU

Samsunspor’u mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 36 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. 25 puandaki Samsunspor ise 5. sırada kaldı.

