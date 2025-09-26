Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı: 4. kez Dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda fırtına gibi esen milli sporcu Defne Kurt, 100 metre serbest stil S10 kategorisinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti. Genç yüzücü, 5 gün içinde 4 altın madalya alan ilk Türk sporcu oldu.

26 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen yarışta 59.08’lik derecesiyle zirveye çıkan Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’ndaki dördüncü altın madalyasını kazandı. Bu olağanüstü performans, hem uluslararası arenada hem de Türkiye’de büyük takdir topladı.

Defne Kurt imkansızı başardı: 4 günde 3 kez Dünya şampiyonu oldu

REKOR ÜSTÜNE REKOR!

Defne Kurt, yalnızca madalya kazanmakla kalmadı; aynı zamanda 5 gün içinde 4 altın madalya elde eden ilk Türk sporcu unvanını da aldı. Bu başarı, paralimpik sporlar alanında Türkiye’nin yükselen performansını gözler önüne serdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar ve mücadele gücü, Defne'yi Türk sporunun yeni yıldızları arasına taşıdı.

GURU KAYNAĞIMIZ OLDU

Uluslararası platformda Türk bayrağını dalgalandıran Defne Kurt, şampiyonadaki yolculuğuna yeni madalya hedefleriyle devam ediyor. Spor otoriteleri tarafından “geleceğin efsanesi” olarak gösterilen milli yüzücü, hem teknik kapasitesi hem de mental gücüyle dikkat çekiyor.