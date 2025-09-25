Defne Kurt imkansızı başardı: 4 günde 3 kez Dünya şampiyonu oldu

Defne Kurt imkansızı başardı: 4 günde 3 kez Dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli para yüzücü Defne Kurt'tan tarihi başarı! Ay Yıldızlı sporcumuz Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. kez altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Milli sporcu, aynı şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

defne.jpg
Defne Kurt tarih yazdı

4 GÜNDE 3 ALTIN MADALYA KAZANDI

Defne, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tarih yazan milli sporcumuz Defne, 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil etti ve 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Aynı Dünya şampiyonasında 4 günde 3 altın madalya kazanan Ay - Yıldızlı yüzücümüz böylece bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Spor
Ali Koç'tan Fenerbahçe yalanlaması geldi
Ali Koç'tan Fenerbahçe yalanlaması geldi
Dört büyükler borç batağında: 2 milyar euroya yakın zarar ortaya çıktı
Dört büyükler borç batağında: 2 milyar euroya yakın zarar ortaya çıktı