Defne Kurt inanılmazı başardı: 7 günde 5 kez dünya şampiyonu oldu

Yayınlanma:
Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Şampiyonası’nda 7 günde tam 5 altın madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Defne Kurt, dünya şampiyonasını 5 altın madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

-50 metre serbest
-200 metre bireysel karışık
-100 metre kelebek
-100 metre serbest
-100 metre sırtüstü

Kaynak:Haber Merkezi / AA

