Cinsel saldırıdan ceza alan Fransız futbolcu Türkiye'de: Transferi resmen açıklandı

2024 yılında cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan Wissam Ben Yedder, Sakaryaspor'a transfer oldu.

Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yeder'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan formaları giyen 33 yaşındaki Ben Yedder, profesyonel kariyerinde çıktığı 519 maçta 260 gol attı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ben Yedder, 2024 yılında Fransa'da cinsel saldırı suçundan iki yıl ertelemeli hapis cezası almıştı.

Mağdura 6 bin 500 euro tazminat ödeyen ve 5 bin euro para cezası alan Ben Yedder'in sürücü ehliyetine de 6 ay el konulmuştu.

MONACO SERBEST BIRAKTI

35 yaşındaki golcü, yaşanan olaylardan önce Monacı tarafından serbest bırakılmıştı ve daha sonra Sepahan'a transfer olmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

