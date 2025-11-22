Chelsea derbi öncesi hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Burnley'i deplasmanda 2-0 yendi ve derbi öncesi moral kaybı yaşamadı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ve Burnley karşı karşıya geldi.

CHELSEA DEPLASMANDA KAZANDI

Burnley'in Stadı Turf Moor'da oynanan mücadele, Chelsea'nin 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 23 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Burnley ise 10 puanla 17. sırada kaldı.

CHELSEA DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Enzo Maresca'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, Premier Lig'in 13. haftasında Kuzey Londra derbisinde ligin lideri Arsenal'i konuk edecek.

Dev derbi 30 Kasım Pazar günü oynanacak ve TSİ 19.30'da başlayacak.

3 maçtır üst üste kaybeden Burnley ise Brentford deplasmanına çıkacak.

