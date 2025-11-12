Cenk Tosun kabul etti: Yeni takımı belli oluyor

Cenk Tosun kabul etti: Yeni takımı belli oluyor
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de beklediğini bulamayan Cenk Tosun için Süper Lig kulübünün devrede olduğu ileri sürüldü. Cenk Tosun'un da teklife yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklediğini bulamayan Cenk Tosun'a teknik direktör Jose Mourinho'dan sonra Domenico Tedesco da forma şansı vermedi.

Geçen sezonun devre arasında transfer teklifleri alan ve gitmek isteyen Cenk'e Mourinho izin vermemişti.

Bu sezon oynatılmadığı gibi kadro dışı da kalan Cenk Tosun'a yeni bir teklif geldiği ileri sürüldü.

2024/11/08/hbfb.jpgKOCAELİSPOR İSTİYOR

Cenk Tosun'u bu kez de Kocaelispor'un istediği iddia edildi. Sabah'taki habere göre Kocaelispor, ara transfer için Cenk Tosun'u listesine aldı.

34 yaşındaki futbolcunun teklife yeşil ışık yaktığı ve Kocaelispor'da oynamaya bıcak baktığı bildirildi.

Cenk Tosun gelişmesi: Aboubakar detayıCenk Tosun gelişmesi: Aboubakar detayı

Bu gelişme üzerine Kocaelispor'un Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması ve transferi devre arasında bitirmesi bekleniyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'de geçen sezon sadece 2 maçta ilk 11'de yer bulabilmişti. Toplam 22 maçta forma giyen Cenk, 2 golde kalmıştı. Bu sezon ise ilk 11'de hiç oynamadı, sonradan 7 maçta oyuna girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

