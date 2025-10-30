Cenk Tosun gelişmesi: Aboubakar detayı

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan tecrübeli golcü Cenk Tosun’un kariyerine Azerbaycan’da devam etme ihtimali gündeme geldi. Azertac ajansının haberine göre, Neftçi Bakü kulübü, 34 yaşındaki forveti kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Cenk, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar’la yeniden aynı formayı paylaşabilir.

TEDESCO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun, şu sıralar U17 takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Milli futbolcuya bu süreçte antrenör Tayfun Seven eşlik ediyor. Aynı şekilde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci de genç takımla çalışıyor.

İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü yönetimi Cenk Tosun’u kadroya katmak için hazırlık yapıyor. Kulübün kısa süre önce Vincent Aboubakar’ı transfer etmesi, Cenk’in bu teklife sıcak bakmasında etkili oldu. İkili, Beşiktaş’ta birlikte forma giymiş ve sahada uyumlu bir ikili olarak dikkat çekmişti.

CENK TOSUN'UN KARNESİ:

Fenerbahçe: 29 maç, 2 gol, 2 asist

Beşiktaş: 227 maç, 96 gol, 30 asist

Milli Takım: 53 maç, 21 gol

Cenk Tosun’un tecrübesi ve gol katkısı, Neftçi Bakü’nün hücum hattına önemli bir güç katacak. Transferin gerçekleşmesi halinde, Azerbaycan Ligi’nde dikkat çeken bir ikili yeniden sahne alacak.