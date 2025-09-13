Cengiz Ünder kendini tutamadı

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda konuk ettiği RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle hem skoru belirledi hem de duygusal bir başlangıca imza attı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?

"GÖZLERİM DOLDU"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, gol sevinciyle yaşadığı duygusal anları şu sözlerle paylaştı:

Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum.

Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum.

28 yaşındaki milli oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk maçında golle tanışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Teknik direktör Sergen Yalçın’la olan iletişimine de değinen Ünder, “Gelmeden önce menajerlerim aracılığıyla görüştük. İlk gün ne istediğini çok net anlattı. Maçtan birkaç saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Bu güveni sahaya yansıtmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

73. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+1’de Demir Ege Tıknaz’ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim oldu.

Cengiz Ünder’in performansı, Beşiktaş taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı formayla ilk maçında golle tanışan yıldız oyuncu, “Kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu sergilemek istiyorum” diyerek yeni yolculuğuna güçlü bir mesaj verdi.