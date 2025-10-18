Çaykur Rizespor Trabzonspor: İlk 11'ler
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Derbinin ilk 11'leri belli oldu:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu
TRABZONSPOR İYİ GİDİŞATINI SÜRDÜRME HEDEFİNDE
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Fatih Tekke'nin öğrencileri, 17 puanla 2. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u yenip iyi gidişatını sürdürmeyi planlıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR
Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı son maçını 5-2 yenen Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u yenip çıkış yakalamak istiyor.
Çaykur Rizespor, 8 puanla bir maçı eksik şekilde 12. sırada bulunuyor.