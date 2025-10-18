Çaykur Rizespor Trabzonspor: İlk 11'ler

Çaykur Rizespor Trabzonspor: İlk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Karadeniz derbisinin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Derbinin ilk 11'leri belli oldu:

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

TRABZONSPOR İYİ GİDİŞATINI SÜRDÜRME HEDEFİNDE

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, 17 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u yenip iyi gidişatını sürdürmeyi planlıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı son maçını 5-2 yenen Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u yenip çıkış yakalamak istiyor.

Çaykur Rizespor, 8 puanla bir maçı eksik şekilde 12. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

