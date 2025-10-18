Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ı davet etti: Keşke bırakmasaydı

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, toplantıda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunan Sadettin Saran, "Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi... Sayın Yıldırım çağrım size... Lütfen kulübe gelin... Tün anlaşmalar ve belgeler orada... Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan" dedi.

Sadettin Saran'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin potansiyeli, bugün görünen çok daha ötesindedir.

Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonluğu kazanmak ve bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz.

Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı, futbolda alınacak sonuçlardır."

"Baskı ne olursa olsun, futbol takımı ile ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış.

Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Kısa süreli kararlar alkış getirir ama kalıcı çözümler peşindeyiz. Başarı kriterlerimiz tutmazsa, karar almaktan çekinmeyiz."

"Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Sezona doğru çalışma ile başlanmamış, bu suçlama değil, tespit! Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Tedesco da en az bizim kadar yeni. Geldiğinde çok yoğun fikstür vardı. Takımı tanıyacak, analiz edecek zamanı bile yoktu. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum."

"İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma! Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz."

"Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Bu süreçte taraftardan destek istiyoruz."

"Yönetim olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Mali tablolardan korkarak buraya gelmedik. Hiçbir borç bizi korkutmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin gücü bu borçları öder. Merak etmeyin, Fenerbahçe emin ellerde."

"Futbolcularımızla ilgili sözleşmeler konusunda camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Eski yönetimi zan altında bırakan bir takım haberler yapılıyor. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir! Tüm sözleşmeler şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır. Şeffaflıktan ödün vermeyeceğiz."

"Sponsorluk konusunda heyecan verici gelişmeler paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta iki yeni sponsorluk anlaşmasını heyecanla paylaşmayı bekliyoruz."

"Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. En basit işlemleri yapamıyoruz. Bu yetkiler geçmişte herkese verildi. Ancak o gün maddelerin anlatımı ve tansiyon, onaya engel oldu. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok."

"Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Fenerbahçe'nin geleceğini ilgilendiren konular, kapalı kapılar arkasında alınmaz! Camiamıza sonuna kadar güveniyorum. 25 Ekim'de ihtiyacımız olan onayın dışında bir karar çıkacağına inanmıyorum. Herkesi önümüzdeki hafta yapılacak bu toplantıya bekliyorum."