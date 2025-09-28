Can Uzun 5'te 5 yaptı: 10 gollü maçı Frankfurt kazandı

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında 5-1 yenen Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da 1 gol attığı maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti.

Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 6-0 öne geçip 4 gol yedikten sonra maçı 6-4 kazanan Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, 45+1'de takımının 5. golünü attı.

Borussia Park'ta oynanan maçta Eintracht Frankfurt'tun gollerini 11 ve 47. dakikalarda Robin Koch, 15. dakikada Ansgar Knauff, 35. dakikada Jonathan Burkardt, 39. dakikada Fares Chaibi ile 45+1. dakikada Can Uzun attı.

MÖNCHENGLADBACH 2. YARIDA 4 GOL ATTI

Mönchengladbach'ın golleri ise 72. dakikada Jens Castrop, 78. dakikada Haris Tabakovic, 83. dakikada Yannik Engelhardt ve 90. dakikada Grant-Leon Ranos'tan geldi.

Can Uzun'un bonservisi dudak uçuklattı

Can Uzun, Bundesliga'da bu sezonun ilk 5 haftasında tüm rakiplere birer gol atarak 5 maçta 5 gol kaydetmiş oldu.

Eintracht Frankfurt, puanını 9'a çıkarırken küme düşme hattındaki Borussia Mönchengladbach ise 2 puanda kaldı.