Can Uzun'un bonservisi dudak uçuklattı

Can Uzun'un bonservisi dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt’ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun’un bonservisi belli oldu.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Can Uzun’un bonservisini belirledi.

Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la bizSadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz

CAN UZUN’A DEV BONSERVİS

Bild’de yer alan habere göre; Frankfurt, 19 yaşındaki milli yıldızın bonservisini 80 milyon euro olarak belirledi.

can.webp
Can Uzun'un bonservisi belli oldu

TRANSFER OLURSA REKOR KIRABİLİR

Can Uzun’un bu bonservis bedeliyle transfer olması durumunda en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde birinci olacak.

Birinci sırada 2015-2016 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan Arda Turan yer alıyor.

FRANKFURT PERFORMANSI

Bu sezon Frankfurt ile toplam 5 maça çıkan Can Uzun, 4 gol atarken 3 de gol pası verdi.

Milli futbolcu, Frankfurt’un Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı 5-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile