Can Uzun'un bonservisi dudak uçuklattı

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Can Uzun’un bonservisini belirledi.

Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz

CAN UZUN’A DEV BONSERVİS

Bild’de yer alan habere göre; Frankfurt, 19 yaşındaki milli yıldızın bonservisini 80 milyon euro olarak belirledi.

Can Uzun'un bonservisi belli oldu

TRANSFER OLURSA REKOR KIRABİLİR

Can Uzun’un bu bonservis bedeliyle transfer olması durumunda en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde birinci olacak.

Birinci sırada 2015-2016 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan Arda Turan yer alıyor.

FRANKFURT PERFORMANSI

Bu sezon Frankfurt ile toplam 5 maça çıkan Can Uzun, 4 gol atarken 3 de gol pası verdi.

Milli futbolcu, Frankfurt’un Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı 5-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.