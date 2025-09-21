Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklama yapmadan önce konuşmasını unuttu ve zor anlar yaşadı.

Fenerbahçe’de Olağanüstü seçimli genel kurul devam ediyor.

Sadettin Saran ve Ali Koç’un aday olduğu başkanlık seçiminde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''NE DİYECEKTİK LA BİZ?''

Saran, mikrofon başına gelince yapacağı konuşmayı unuttu.

Daha sonra yanındakilere ''Ne diyecektik la biz?'' diye soran Saran, ekibinden "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı, bana güvenin" yanıtını aldı.

Saran’ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.

‘’FENERBAHÇE İÇİN BURADAYIZ’’

Chobani Stadyumu’nun yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı.

Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak.

Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

