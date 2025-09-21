Sadettin Saran: İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken; başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk

''İNŞALLAH BUGÜN DEĞİŞİMİN İLK GÜNÜ OLACAK''

Bugün Fenerbahçe için bayram olduğunu ifade eden Saran, “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Ne Ali bey için ne benim için bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor.

Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlarken, başkan adayı Sadettin Saran da alana gelerek oyunu kullandı.

37 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saran’a üyeler yoğun ilgi gösterdi.