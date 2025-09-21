Sadettin Saran: İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak

Sadettin Saran: İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, ''İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken; başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturdukAli Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk

''İNŞALLAH BUGÜN DEĞİŞİMİN İLK GÜNÜ OLACAK''

Bugün Fenerbahçe için bayram olduğunu ifade eden Saran, “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Ne Ali bey için ne benim için bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor.

Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlarken, başkan adayı Sadettin Saran da alana gelerek oyunu kullandı.

37 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saran’a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Spor
Ali Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk
Ali Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk
Sadettin Saran oyunu kullandı
Sadettin Saran oyunu kullandı
Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor
Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor