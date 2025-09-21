Ali Koç: Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk

Fenerbahçe Başkanı ve adayı Ali Koç, Habertürk'e konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran oyunu kullandı

Ali Koç'un konuk olduğu yayında şu ifadeleri kullandı:

Dün yaşananlardan sonra kongreye gelmeyi düşünmeyen üyeler, kongreye gelme kararı almışlar. 2018 gibi bir hava var dışarıda.



49 bin kişinin oy kullanma hakkı var ama 35 bin kişi görürüz diye düşünüyorum.

7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek.



Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik.

Mali bağımsızlığa kavuşuyoruz. Kapatılması gereken açıklar var. Bunları kendi imkanlarımızla, destek veren iş insanlarıyla yapıyoruz. Fenerbahçe'nin artık 350 milyon euroluk geliri var.

Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk.