Çağdaş Atan: Karagümrük kazanmayı hak etti

Çağdaş Atan: Karagümrük kazanmayı hak etti
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Atan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kubilayhan Yücel: Çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlarKubilayhan Yücel: Çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar

Göreve geldikten sonra 4 antrenmana çıktıklarını belirten Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuncuların performansı bizi umutlu hale getirmişti. Çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama bu takımın kolay gol yeme alışkanlığını çözmek için formasyon değişikliğine gitmek istedik.

''KARAGÜMRÜK KAZANMAYI HAK ETTİ''

Samsunspor maçında yenilen golün aynısını (İlk gol) yedik. 3 stoperimizin de olmaması, Jevtovic benzeri bir oyuncunun elimizde bulunmaması başımızı ağrıttı. Buna bir an önce çözüm bulmamız lazım. Adil'in ve Oğulcan'ın dönmesiyle işler rahatlayacak. Çok da büyük problemlerimiz yok. Savunma ve merkez orta sahayı sertleştirmemiz gerekiyor. Bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum."

''İKİ HAFTALIK ARA BİZE İYİ GELECEK''

İyi mücadele edemediklerini aktaran Atan, "Mağlubiyeti, antrenmanlardaki öz güveni, kaliteyi ve mücadeleyi sahaya yansıtmamamıza bağlıyorum. Oyuncularımın daha az top kaybıyla ve daha fazla öz güvenle oynamasını bekliyordum. İki haftalık ara bize iyi gelecek. Antalyaspor maçına hazır olacağız. Seviyemizin bayağı altında olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın güçlü ve zayıf taraflarıyla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Eksiklerimiz ortada. Şu an bunu dillendirmeye gerek yok. İlk yarının bitmesine daha 5 hafta var. Devre arasında o bölgelere gerekli hamleler yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Spor
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi