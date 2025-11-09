Kubilayhan Yücel: Çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar

Yayınlanma:
1. Lig'de Keçiörengücü'nün Adana Demirspor'u 7-2 yendiği maç sonrası her iki takım teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininde oyuncuların sağlığı açısından ciddi problem olduğunu söyledi.

Takımın başında ikinci maçına çıktığını dile getiren Koşukavak, "Geçen haftaki galibiyetten sonra altlardan kurtulmamız için kazanmamız gerekiyordu. Zaten Adana Demirspor'un durumu belli. Kazandık. Oyunun bazı sekanslarında hatalar yapıyoruz. Onları düzelteceğiz. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim. Adana Demirspor da inşallah eski günlerine döner." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak, iki haftada 6 puan aldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

''UMARIM BİRAZ DAHA İYİ OLUR''

Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel de genç bir ekiple sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne kadar koşsak da mücadele etsek de zaman zaman futbolun gereğini yapmak gerekiyor. Onu da maalesef çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar. Bu da böyle sonuçlar doğuruyor. Oyuncularım mücadele olarak bir takım şeyleri yerine getirdiler.

Pozisyon da buldular ama tecrübesiz ekip olması nedeniyle değerlendiremedik. Çalışmalara yeni başladım. İki hafta içinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım biraz daha iyi olur."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

